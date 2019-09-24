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HaberlerCaddeAnkara şenleniyor!
24.09.2019 - 07:50 |

Ankara şenleniyor!

Vişnelik Müzik Festivali, 11-13 Ekim tarihleri arasında ünlü şarkıcıları Ankara dinleyicisiyle buluşturacak

Ankara şenleniyor!

ODTÜ Vişnelik Çim Amfi olarak bilinen ODTÜ MD Vişnelik, 11-13 Ekim tarihleri arasında Vişnelik Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Organizasyonda üç gün boyunca, rock, rap, pop, alternatif pop, elektronik, raggae ve dans gibi farklı müzik türlerinin yıldız isimleri sahne alacak. Cem Adrian, Can Bonomo, Norm Ender, Pilli Bebek, Sattas, Babazula ve Can Gox da etkinlik kapsamında hayranlarıyla buluşacak. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek festivalde, gece yarısından sonra ise after party konseptinde Kozmonotosman, Elektro Hafız ve Ekin Beril pikapların başına geçerek, konukları dans ettirecek.

Canlı yayında gözaltına alındıEsra Erol'un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
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