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08.11.2019 - 07:50 |

Ankara’da evlilik fuarı

Wedding Dream Ankara, evliliğe dair en güzel ve özel detayları, 12 Kasım’da Ankaralılar’la buluşturacak.

Ankara’da evlilik fuarı

Wedding Dream Ankara, evliliğe dair en güzel ve özel detayları, 12 Kasım’da Ankaralılar’la buluşturacak. Mehtap Özdoğan, Emel Oysal ve Can Korur’un ev sahipliğinde, JW Marriott Hotel’de gerçekleşecek etkinliğin tüm kapı geliri, TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Renkli gösterilerin yapılacağı sahnede ayrıca; 2020’nin tasarım, moda ve düğün trendlerine yönelik konuları içeren, ünlü isimlerin katılacağı söyleşiler de yer alacak. JW Marriott Hotel ve Parla Mücevherat’ın platin, Akfen ve İba Kimya’nın gold sponsor olduğu Wedding Dream Ankara; Tuvana Büyükçınar Demir-A46, Atelier Rebul, Atıl Kutoğlu, Avşar Estetik, Hakan Akkaya, House of Silk, Lazzoni, More&More ve Vakko Wedding gibi seçkin markaları bir araya getirecek.

7 Kasım 2019 Magazin Bülteni7 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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