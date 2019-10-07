Anlamlı etkinlik

Royal Canin, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı risklere dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen Petival etkinliğinde 3 bine yakın hayvanseverle bir araya geldi. Organizasyon süresince, özel elektronik tartısıyla hayvanların kilo kontrolü, veteriner hekimler aracılığıyla yapıldı. Sahipleri, vücut kondisyon skorları hakkında bilgilendirildi.