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07.10.2019 - 07:50 |

Anlamlı etkinlik

Royal Canin, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı risklere dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen Petival etkinliğinde 3 bine yakın hayvanseverle bir araya geldi.

Anlamlı etkinlik

Royal Canin, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı risklere dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen Petival etkinliğinde 3 bine yakın hayvanseverle bir araya geldi. Organizasyon süresince, özel elektronik tartısıyla hayvanların kilo kontrolü, veteriner hekimler aracılığıyla yapıldı. Sahipleri, vücut kondisyon skorları hakkında bilgilendirildi.

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