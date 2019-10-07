07.10.2019 - 07:50 |
Anlamlı etkinlik
Royal Canin, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı risklere dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen Petival etkinliğinde 3 bine yakın hayvanseverle bir araya geldi.
Royal Canin, evcil hayvanlarda giderek artan aşırı kilo ve obezite kaynaklı risklere dikkat çekmek, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin öneminin altını çizerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen Petival etkinliğinde 3 bine yakın hayvanseverle bir araya geldi. Organizasyon süresince, özel elektronik tartısıyla hayvanların kilo kontrolü, veteriner hekimler aracılığıyla yapıldı. Sahipleri, vücut kondisyon skorları hakkında bilgilendirildi.