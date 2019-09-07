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07.09.2019 - 07:50

Anlamlı festival

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur, ‘Best Gift Fest Alışveriş Balosu’ için hazırlıkları hızlandırdı.

Anlamlı festival

Aslı Özdemir ve Nilüfer Batur, ‘Best Gift Fest Alışveriş Balosu’ için hazırlıkları hızlandırdı. Aqua Florya AVM’de 14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte, birbirinden ünlü markaların yanı sıra tasarımcılar da ziyaretçilerle buluşacak. Alışveriş Balosu’nun TOÇEV’in 25’inci yılı için gerçekleştirileceğini belirten Özdemir, “Ana temamız, kozmetik, güzellik, sağlıklı ve organik yaşam üzerine olacak” diye konuştu.

6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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