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03.10.2019 - 07:50 |

Anlamlı ödül

Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘CEO Clup’ buluşmasında, ödüle layık görüldü.

Anlamlı ödül

Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi Ayşin Arca, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘CEO Clup’ buluşmasında, ödüle layık görüldü. Şirketlerin 2018 cirolarına göre belirlenen ve Türkiye’nin 50 güçlü kadını arasında yer alan iş insanı, “2015 yılında başlattığımız Türk Lirası’yla yurt dışı tatilinden bugüne kadar 10 binlerce vatandaşımız yararlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da destek verdiği bu sistemdeki tatil seçeneğimizle, çalışmalarımıza devam ediyoruz” diyerek, duygularını ifade etti.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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