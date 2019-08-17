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HaberlerCaddeAnne Marie, ikinci kez Antalya'da
17.08.2019 - 09:27

Anne Marie, ikinci kez Antalya'da

İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya’da Regnum Live in Concert Serisi kapsamında ikinci kez sevenleriyle buluşacak.

Anne Marie, ikinci kez Antalya'da

Geçen yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Anne Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti.

'Rockabye’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı, 25 Ağustos'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Norveç Prensesi Bodrum’daNorveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum'a geldi.
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