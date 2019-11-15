Arda ve Aslıhan Turan'ın nazar korkusu

Posta'nın haberine göre; İkinci bebeğine beş haftalık hamile olan Aslıhan Turan, geçen akşam eşiyle birlikte yemekteydi.

Fotoğraflarını çeken muhabirlere “Ne soracağınızı biliyorum. Haberin erken duyulması pek hoşumuza gitmedi açıkçası. 2-3 ay geçseydi, daha uygun olurdu” diyen Arda Turan, nazardan korktuklarını söyledi:

“Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır.”

Futbolcu, "Müjdeli haberi nasıl aldınız?" sorusuna, “Aslıhan söyledi. Doktora gittik, doğru olduğunu duyunca mutlu olduk. Ama siz de bizimle aynı anda öğrendiniz. İlk çocuğumun heyecanı başkaydı, bununki daha bir başka oldu” diyerek cevap verdi.