Geçtiğimiz hafta Tiflis Moda Haftası’ndan küçük tüyolar vermiştim... Çok daha detaylı Tiflis turu için hazır olun! Bu markaları satış odaklı bir bakış açısıyla değil, dünyalarını keşfetmeniz için farklılıklarına odaklanmış bakış açısıyla sizlerle paylaşıyorum...

Liya

Deriyle örgüyü bir araya getirmek konusunda birkaç sezondur oldukça başarılı olan Liya, yine örgü kol detaylarının eşlik ettiği deri parçalarıyla dikkat çekiyordu. Ayrıca taba renginin göz alıcı hali koleksiyonda kendini gösteriyor.

Avtandil

Katmanlı etkinin ortaya çıkardığı güçlü görünümü her daim çok sevmişimdir. İşte yeni keşfettiğim Avtandil markasının özellikle beyaz rengin eşlik ettiği parçaları, bu katmanlı etkiyi en iyi şekilde ortaya koyuyordu. Ayrıca asimetrik kesimler, farklı tasarımdaki kemer ve düğme detayları markanın kendisini diğerlerinden ayırması konusunda başlıca etkenlerdi.

Materiel

Tiflis Moda Haftası kapsamında her daim favori markam, Materiel. Güçlü koleksiyonu, kumaş ve işçiliğiyle fark yaratmayı her sezon başarıyor. Global anlamda Tiflis’in en başarılı markası olarak da tanıdığımız Materiel, bu yıl mintlerin, lilaların, mavilerin ve pembelerin eşlik ettiği koleksiyonuyla, yine büyük beğeni topladı. Radarınıza almanız gereken bir marka!

Lako Bukia

Markanın asıl çıkışı birkaç sezon önce büyük hayvan motifli küpelerle oldu. Bu sezon ise kırmızı deri parçaları koleksiyonun en dikkat çekici parçalarındandı... Kırmızının deriyle buluşması, renk tonunun doğru seçilmesi her zaman zordur. Marka bunu başarıyor.

Anouki

Her parçasıyla çok güçlü bulduğum Anouki, Tiflis sokak modasının öne çıkan maskulen çizgilerini en zarif hale getiren, detaylarla bunu daha feminen kılan bir koleksiyon sundu.

George Keburia

80’lerin pembe dizilerinden yola çıkarak son derece romantik bir koleksiyon sundu bize... Öne çıkan detaylar, pembe ve mavi tonları, dönemsel etki ama en çok büyüleyici tarihi mekan ve de şov sırasında gözleri dolduran müzik oldu.

Babukhadia

Avtandil’dekine benzer farklı kesimler, asimetrik detaylar, üst üste giyilen parçalarla oluşan katmanlı etki, Babukhadia da yer alıyordu. Moda haftasının en cool markalarından biri olarak zihnime yazdım, siz de inceleyin!

Lado Bokuchava

Lado’nun renkli balon elbiseleri koleksiyonu diğer markalardan ayıran başlıca detaylardandı... Benim favori parçalarım ise çok başarılı bir kalıpla vücudu saran elbiseler ve kalem etekler idi.

Dalood

Retro kazakları, yine vatkalı ve belden sıkılan retro esintili ceketleriyle öne çıktı. Defileyi yakın zamanda Gucci’nin yeni modeli olarak duyurduğu Armine Harutyunyan açtı.

Aleksandre Akhalkatsishvili

Markanın kusursuz kalıpları, ilk andan itibaren kendini gösteriyordu ama beni en çok etkileyen siyah ve kahverenginin birlikteliğiyle yaratılan uyumdu.