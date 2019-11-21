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21.11.2019 - 09:32 |

Aslantuğ çiftinin oğulları Can 19 yaşına bastı

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin oğulları Can Aslantuğ, 19 yaşına bastı. Gözde çift, oğulları için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Aslantuğ çiftinin oğulları Can 19 yaşına bastı

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve manken Arzum Onan, 1996 yılında evlenmişlerdi. 2000 yılında da oğulları Can'ı kucaklarına alan ikili, mutlu evlilikleriyle parmak ısırtıyor.

Zaman zaman eğlenceli bazen de romantik pozlarını sosyal medyadan yayınlayan Arzum Onan, dün gece de oğlu Can'ın doğum gününden kareleri takipçileriyle paylaştı. Çift, 19 yaşına giren oğulları Can için, sürpriz bir parti düzenledi.

Aslantuğ çiftinin oğulları Can 19 yaşına bastı

Onan'ın paylaşımları kısa sürede 132 binin üzerinde beğeni aldı.

21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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