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12.09.2019 - 13:07

Aslı Turanlı, Türkiye-Londra arası mekik dokuyor

Oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Aslı Turanlı, Türkiye-Londra arası mekik dokuyor

Londra’dan yeni döndüğünü söyleyen Aslı Turanlı, kısa süreli geldiği AVM’de sipariş verdiği ürünleri alıp kendi aracıyla ayrıldı.

Ayaküstü kendine yöneltilen sorulara cevap veren güzel oyuncu, "Yabancı bir oyunu çevirip Türkiye’de oynayacağız. Bu yüzden sık sık Türkiye-Londra arası mekik dokuyorum. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz, güzel bir çalışma olacak, en iyisini yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

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