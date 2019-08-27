27.08.2019 - 09:57
Avatar Atakan'ı yangın merdiveninden kaçırdılar
'Survivor 2016' şampiyonu, 'Avatar' lakabıyla takınan milli sporcu Çağan Atakan Arslan, önceki gün Azerbaycan’daydı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Metropark AVM’deki buluşmaya beklenenden çok daha fazla hayranı gelince izdiham yaşandı. Atakan Atakan, çocukların ezilme tehlikesi geçirdiğini görünce fotoğraf çektirmeyi bıraktı. Korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.
'ÇOCUKLARI TEHLİKEYE ATAMAZDIM'
Çağan Atakan Arslan, yaptığı açıklamada, “Kapılar, asansörler kapatıldı ama ona rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım. Tekrar geleceğim” dedi.
Bülent Ersoy ve Selami Şahin, Harbiye'de tarih yazdıTürk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ile usta besteci ve yorumcu Selami Şahin, dün akşam Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.