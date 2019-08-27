Avatar Atakan'ı yangın merdiveninden kaçırdılar

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’deki Metropark AVM’deki buluşmaya beklenenden çok daha fazla hayranı gelince izdiham yaşandı. Atakan Atakan, çocukların ezilme tehlikesi geçirdiğini görünce fotoğraf çektirmeyi bıraktı. Korumalar tarafından yangın merdiveninden kaçırıldı.

'ÇOCUKLARI TEHLİKEYE ATAMAZDIM'

Çağan Atakan Arslan, yaptığı açıklamada, “Kapılar, asansörler kapatıldı ama ona rağmen izdiham yaşandı. Çocukları tehlikeye atamazdım. Tekrar geleceğim” dedi.