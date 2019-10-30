30.10.2019 - 07:50 |
Baba-oğul maçta
David Beckham ve 17 yaşındaki oğlu Romeo, önceki akşam Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets maçını izledi.
David Beckham ve 17 yaşındaki oğlu Romeo, önceki akşam Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets maçını izledi. Kazanan Lakers tarafını tutan ikiliden eski futbolcu, çektiği hatıra selfie’sini Instagram’dan paylaşarak, “Böyle geceleri özlemişim” diye yazdı.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.