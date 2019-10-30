Baba-oğul maçta

David Beckham ve 17 yaşındaki oğlu Romeo, önceki akşam Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets maçını izledi. Kazanan Lakers tarafını tutan ikiliden eski futbolcu, çektiği hatıra selfie’sini Instagram’dan paylaşarak, “Böyle geceleri özlemişim” diye yazdı.