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HaberlerCadde'Babamın adını yaşatacağız'
20.09.2019 - 09:30 |

'Babamın adını yaşatacağız'

Kızı Seren Fosforoğlu ve bir grup sanatçı dostu, 22 Haziran’da hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu’nun adını yaşatmak amacıyla kolları sıvadı. Ekip, usta tiyatrocunun anısına bir oyuncu eğitim bursu verecek.

'Babamın adını yaşatacağız'

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ile eski öğrencileri Nedim Saban ve Okan Karacan, anlamlı bir proje için bir araya geldi. Ekip, Fosforoğlu’nun adına oyuncu eğitim bursu vermeyi kararlaştırdı. Seren Fosforoğlu “Burs için bir tiyatro oyunu sahnelemeyi planlıyoruz” dedi.

ŞİMDİ BAYRAK BİZDE
Nedim Saban, “Bir zamanlar kursuna gitmiş bir öğrenci olarak, ona en çok yakışacak şeyin eğitim bursu olacağını düşünüyorum” derken, Okan Karacan da duygusal bir konuşma yaptı: Enis abi büyük bir değerdi. Bu bir bayrak yarışı ve bayrak şimdi bizde.

Babamın adını yaşatacağız

    Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
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