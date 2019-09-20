'Babamın adını yaşatacağız'

Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ile eski öğrencileri Nedim Saban ve Okan Karacan, anlamlı bir proje için bir araya geldi. Ekip, Fosforoğlu’nun adına oyuncu eğitim bursu vermeyi kararlaştırdı. Seren Fosforoğlu “Burs için bir tiyatro oyunu sahnelemeyi planlıyoruz” dedi.

ŞİMDİ BAYRAK BİZDE

Nedim Saban, “Bir zamanlar kursuna gitmiş bir öğrenci olarak, ona en çok yakışacak şeyin eğitim bursu olacağını düşünüyorum” derken, Okan Karacan da duygusal bir konuşma yaptı: Enis abi büyük bir değerdi. Bu bir bayrak yarışı ve bayrak şimdi bizde.