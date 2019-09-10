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10.09.2019 - 13:30

Bade İşçil sokak hayvanlarını unutmadı

Bade İşçil, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Oğlu Azur'u okula bıraktığını söyleyen güzel oyuncu, okul sonrası soluğu alışverişte aldı.

Bade İşçil sokak hayvanlarını unutmadı

Azur'un eksiklerini tamamlamak için okul alışverişine çıktığını söyleyen Bade İşçil, "Malum okullar başladı. Bizim de veliler olarak yoğun bir gündemimiz var. Şu sıralar sadece ailemle ve oğlumla ilgileniyorum. Tüm vaktimi onlarla geçiriyorum" açıklamasında bulundu.

Pazar yerinde bulunan bir restoranda yemek yiyen oyuncu, sokak hayvanlarını da unutmadı. Yemeğinden kalanları sokak hayvanları için yanına alan Bade İşçil'in bu davranışı takdirle karşılandı.

Bade İşçil sokak hayvanlarını unutmadı

10 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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