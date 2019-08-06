Başak Sayan kırmızılar içinde

Bir süredir Şile'de tatilde olduğunu belirten Başak Sayan, "Şile tarafında yazlığımız var, ailece oradayız. Birkaç eksiğimiz vardı hem onları almak hem de eve uğramak için bu tarafa geçtik" açıklamasında bulundu.

Yeni kitabını yazmaya devam ettiğini söyleyen Sayan, "Yeni kitabım kısmetse kasım ayı gibi kitapçılarda olacak" dedi.

Ayrıca Başak Sayan'ın kırmızılar içindeki şıklığı dikkatlerden kaçmadı.