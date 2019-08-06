MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeBaşak Sayan kırmızılar içinde
06.08.2019 - 12:25

Başak Sayan kırmızılar içinde

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Başak Sayan kırmızılar içinde

Bir süredir Şile'de tatilde olduğunu belirten Başak Sayan, "Şile tarafında yazlığımız var, ailece oradayız. Birkaç eksiğimiz vardı hem onları almak hem de eve uğramak için bu tarafa geçtik" açıklamasında bulundu.

Yeni kitabını yazmaya devam ettiğini söyleyen Sayan, "Yeni kitabım kısmetse kasım ayı gibi kitapçılarda olacak" dedi.

Ayrıca Başak Sayan'ın kırmızılar içindeki şıklığı dikkatlerden kaçmadı.

Başak Sayan kırmızılar içinde

Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

Berdan Mardini'den bayram alışverişi

Ece Erken: Çeşme'ye döneceğim

Ece Erken: Çeşme'ye döneceğim

Güzide Duran'ın keyfi yerinde

Güzide Duran'ın keyfi yerinde

Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi

Şebnem Schaefer'ın Baltık Denizi keyfi

Sıradaki Haber