Bayramda sahnede

Mehmet Ali Erbil, bir yıl sonra sahnelere geri dönüyor. Evindeki banyoda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık oluşan ve ‘Kaçış Sendromu’ hastalığını nedeniyle, 258 gün kaldığı hastaneden, geçtiğimiz ay taburcu olan komedyen, Kurban Bayramı’nda Kıbrıs Rocks Otel’de sevenlerinin karşısına çıkacak.



Erbil, önceki gün kontrol için Maslak Acıbadem Hastanesi’ne gitti. Tekerlekli sandalyeyle görüntülenen komedyen, “Kaşıntım vardı. O yüzden geldim. Sahneyi çok özledim, bayramda Kıbrıs’taki şovumda görüşürüz” açıklamasını yaptı. Erbil’in, ayağındaki denge bilekliklerinin takılı olduğu gözden kaçmadı.



Haftanın üç günü kontrol için hastaneye giden Erbil, sahnesini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek.



