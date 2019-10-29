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29.10.2019 - 07:50 |

Beckham'dan tavsiyeler

İngiliz eski futbolcu David Beckham, babasından aldığı “Çok çalış” tavsiyesini, çocuklarına öğütlediğini söyledi

Beckham'dan tavsiyeler

David Beckham, GQ’nun sorularını yanıtladı. Çevresinde her zaman doğru insanlar bulundurduğunu anlatan eski futbolcu, “Ailemdeki bireyler çok çalışkandı, ben de etrafımı böyle insanlarla donattım. Bunun önemli olduğuna inanıyorum. Yaptığım her işte tutkuluyumdur. 90 bin kişinin önünde top da koştursam, evde çocuklarla da oynasam bu böyledir. Hep kazanmak istemişimdir” dedi.
Azimli bir futbolcu olmanın, kendisini hırslı bir iş insanına dönüştürdüğünü söyleyen Beckham, “16 kişilik bir ofisim var ve her gün mesai yapıyorum. Çocuklarıma tavsiyem de çok çalışmaları olur. Babamdan da aynı öğüdü almıştım. Sıkı çalışın, tutkulu olun ve ailenize iyi bakın. Hepsi bu” şeklinde konuştu.

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