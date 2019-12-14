14.12.2019 - 09:15 | | EMRAH AKÇAAY
'Benim ikramiyem Hamdi'
Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane, maddi imkansızlık içinde olan minik öğrencilerin anaokulu eğitimini alabilmesi için özel bir organizasyona imza atarak, ünlü isimleri bir araya getirdi. Geceden elde edilen tüm gelir, Bizim Çocuklarımız Dayanışma Derneği’ne bağışlandı. Yönetmen Hamdi Alkan, geceye eşi Selen Görgüzel Alkan'la beraber katıldı.
Selem Görgüzel, yılbaşı çekilişi için piyango bileti aldığını söyledi. Daha önce aldığı biletlerden ikramiye kazanamadığını söyleyen şarkıcı, "Benim en büyük ikramiyem Hamdi Bey" dedi.