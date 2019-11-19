Berker Güven'e 'Yılın En İyi Drama Oyuncusu' ödülü

İstanbul-Azerbaycan Dostluk Derneği'nin organizasyonuyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri Gecesi, iki ülkenin sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

'Zalim İstanbul’da 'Nedim' karakterini canlandıran Berker Güven, geceden ödülle döndü. Pazartesi akşamları Kanal D'de yayınlanan 'Zalim İstanbul’un ekrana gelen son bölümünde, tekerlekli sandalyede yıllarca mahkûm olduktan sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayan Nedim (Berker Güven), ona zor günler yaşatan herkesten tek tek intikamını almaya başladı.