Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz sözünü tuttu

Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz ay Miami’ye tatile gitmişti. Posta gazetesinden Bekir Saçar, telefonla Suyabatmaz’ı arayıp, “Berrak ile birlikte fotoğrafınızı gönderir misin?” demişti. Ünlü iş adamı ise “Berrak’ın ‘Biz Böyleyiz’ adlı sinema filmi 10 Ocak’ta vizyona girecek. Ajansı o güne kadar birlikte görünmemizi istemiyor. Film vizyona girdikten sonra bizi el ele göreceksiniz” yanıtını vermişti.

Şu an İsviçre’de tatil yapan aşıklar, sarmaş dolaş ilk pozlarını da orada verdi.