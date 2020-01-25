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25.01.2020 - 10:21 |

Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz sözünü tuttu

İş adamı Berk Suyabatmaz ile oyuncu Berrak Tüzünataç sarmaş dolaş ilk pozlarını İsviçre tatilinden verdi.

Berrak Tüzünataç-Berk Suyabatmaz sözünü tuttu

Berk Suyabatmaz ile Berrak Tüzünataç, geçtiğimiz ay Miami’ye tatile gitmişti. Posta gazetesinden Bekir Saçar, telefonla Suyabatmaz’ı arayıp, “Berrak ile birlikte fotoğrafınızı gönderir misin?” demişti. Ünlü iş adamı ise “Berrak’ın ‘Biz Böyleyiz’ adlı sinema filmi 10 Ocak’ta vizyona girecek. Ajansı o güne kadar birlikte görünmemizi istemiyor. Film vizyona girdikten sonra bizi el ele göreceksiniz” yanıtını vermişti.

Şu an İsviçre’de tatil yapan aşıklar, sarmaş dolaş ilk pozlarını da orada verdi.

Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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Cadde Yazarları

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