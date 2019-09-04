Bilici’den eğitime anlamlı katkı

Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Bilici’nin eşi Yeşim Bilici, sahibi olduğu Anka Eğitim Danışmanlık sponsorluğunda, Türkiye’nin kültür elçilerinin yetiştirilmesine katkı sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlı-ğı’nın desteğiyle hayata geçen projenin ilk basamağı, 30 Eylül’de Ayasofya Müzesi’nde gerçekleşecek. Bakanlığın seçtiği 100 öğrenci Türkolog Ali Canip Olgunlu’yla müzeyi yakından tanırken, her ay farklı bir kültürel, tarihi mekanla buluşacak. Konuyla ilgili konuşan Bilici, “Amacımız, Türkiye’nin kültür elçilerini yetiştirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu amaca katkı sağlamak adına geliri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak kitap projemiz de var. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz” diyerek, bilgi verdi.