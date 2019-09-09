Birbirlerine can oldular

Ordu’da yaşayan ve doğuştan tek böbreği olan Bilgin Keskin’e (61), böbrek yetmezliği teşhisi konulunca, imdadına eşi Pembe Keskin (56) yetişti. 16 yıl önce Pembe Keskin’den alınan böbrek, eşine nakledildi. Tek böbrekle yaşamaya devam eden çiftten Bilgin Keskin, “Evlenince hayatı paylaşmaya başlamıştık. Hastalanınca eşim bana böbreğini verdi” dedi.

Bilgin Keskin, “Eşimin böbreğiyle sağlığıma kavuştum. Zaten tek böbrekle 45 yaşıma kadar yaşamışım. Şu anda sağlıklıyız, hayatımızı sürdürüyoruz. Her ikimiz de tüm organlarımızı bağışladık. Umarım ileride bizim bağışladığımız organlar da can kurtarır” diye konuştu. Pembe Keskin ise, “Tam 16 yıl oldu, hiçbir sıkıntımız yok” açıklamasını yaptı.



