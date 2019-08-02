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02.08.2019 - 07:50

Birincilik Kanal D'nin

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Afili Aşk’ dün ekrana gelen sekizinci bölümüyle, Tüm Kişilerde 7,48 izlenme oranı ve 26,73 izlenme payı, AB’de 7,50 izlenme oranı ve 28,00 izlenme payı, 20+ABC1’de 6,85 izlenme oranı ve 23,91 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Birincilik Kanal D'nin

‘Türkiye’nin Kanalı’ Kanal D, yayınladığı yerli dizileri, renkli programları, yerli ve yabancı filmleriyle fark yarattı. Temmuz ayında, AB ve Tüm Kişiler gruplarında, prime time zaman diliminde zirveye oturan Kanal D, yeni sezon için de iddialı projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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