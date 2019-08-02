Birincilik Kanal D'nin

‘Türkiye’nin Kanalı’ Kanal D, yayınladığı yerli dizileri, renkli programları, yerli ve yabancı filmleriyle fark yarattı. Temmuz ayında, AB ve Tüm Kişiler gruplarında, prime time zaman diliminde zirveye oturan Kanal D, yeni sezon için de iddialı projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.