07.09.2019 - 17:40
Brooklyn Beckham-Hana Cross aşkı bitti!
Eski futbolcu David Beckham ile modacı eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn, bir süredir birlikte olduğu model Hana Cross ile yollarını ayırdı. Bu kararın, Beckham çiftini mutlu ettiği iddia edildi.
İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre; Brooklyn Beckham ile Hana Cros, ilişkilerini bitirip arkadaş kalmaya karar verdi. Hem Victoria hem de David Beckham, oğullarına tam destek verdiklerini ve onun arkasında olduklarını söyledi.