Bülent İnal: Çekimler keyifli geçiyor

Ailesiyle birlikte alışveriş turunda görüntülenen Bülent İnal, oğlu Çınar ile birlikte objektiflere poz verdi. Dizi çekimlerinin keyifli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getiren oyuncu, açıklama sonrası ailesiyle birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen İnal, alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak ailesiyle yemek yedi ve yorgunluk kahvesi içti.