01.10.2019 - 15:20 |
Bülent İnal: Çekimler keyifli geçiyor
TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin yıldız oyuncusu Bülent İnal, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Ailesiyle birlikte alışveriş turunda görüntülenen Bülent İnal, oğlu Çınar ile birlikte objektiflere poz verdi. Dizi çekimlerinin keyifli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getiren oyuncu, açıklama sonrası ailesiyle birlikte alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.
Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen İnal, alışveriş sonrası bir restorana giriş yaparak ailesiyle yemek yedi ve yorgunluk kahvesi içti.