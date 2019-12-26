Burak Çelik artık köy hayatı yaşıyor

Rol aldığı dizinin final yapması ile bir süredir ortalarda gözükmeyen Burak Çelik, İstanbul'un kalabalıklığından uzaklaştığını söyledi.

Çelik, "Riva taraflarında güzel bir evde yaşıyorum. Köylülerle beraber, oranın insanlarıyla beraber güzel bir köy hayatı yaşıyorum. Yemeğimi dahi tamamen doğadan, doğal yollardan temin ediyorum. İşlerim ya da görüşmelerim olursa o zaman şehir merkezi tarafına geliyorum. Onun dışında sürekli o taraflardayım" açıklamasında bulundu.

Yakışıklı oyuncuya, AVM'de bulunan yabancı hayranları yoğun ilgi gösterdi.