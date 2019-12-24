24.12.2019 - 12:40 |
Burak Özçivit, Dubai'de neler yaşadı?
Burak Özçivit 2017 yılında Dubai'de Muhteşem Yüzyıl'ın sergisine katılmış ve 450 bin dolar kazanmıştı. Oyuncunun kaldığı otelde yaşadığı ilginç olay ise yıllar sonra ortaya çıktı.
Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine göre; Burak Özçivit'in Dubai'de kaldığında başına gelenler, 2 yıl sonra ortaya çıktı:
Dubaili zengin bir kadın, Özçivit’in odasına girebilmek için kat görevlisi kıyafeti giydi. Kapısını çaldı ve içeri girmeye çalıştı. Oyuncu, güvenliği çağırdı.
ORTADOĞU PEŞİNDE
Ortadoğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuveyt'te gitmişti. Tam 80 kadınla yemek yiyen Özçivit, bu ziyaretinden 3 milyon lira kazanmıştı.
O dönem Burak Özçivit'in, hamile Fahriye Evcen'i Sevgililer Günü'nde eşini yalnız bırakması olay olmuştu.