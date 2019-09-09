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HaberlerCaddeBurak Sergen tiyatroya döndü
09.09.2019 - 12:17

Burak Sergen tiyatroya döndü

Oyuncu Burak Sergen, yeni sezonda tiyatro sahnelerinde yerini alıyor.

Burak Sergen tiyatroya döndü

Burak Sergen, 'Neyzen' ismini taşıyan oyunun provalarına 6 Eylül'de başladı. Prodüksiyonunu Elf Yapım'ın üstlendiği oyunu Tuncer Cücenoğlu yazarken, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu üstlendi.

'Neyzen' oyunu, ekim ayının son haftası promiyerini yapacak.

Öldü sanılan köpek hayata döndürüldüKırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.
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