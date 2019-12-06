Burçin Ergin polisiye rol istiyor

Yakın dostlarıyla bir restoranda buluşan Burçin Ergin, burada yaklaşık iki saat koyu bir sohbete oturdu. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Ergin, "Dizi yeni bitti. Şimdilik dinleniyorum. Şubat ayı gibi birkaç proje var, kesinleşmesini bekliyorum. Hayalimde her zaman bir polisiye rolünü oynamak var. Başrolü Aras Bulut İynemli, ile paylaşırsam benim için muhteşem olur. Kendisi bence şu an Türkiye’nin en iyi oyuncularından birisi, benim de favorim" dedi.