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08.12.2019 - 10:35 |

Burcu Esmersoy'dan şok hamle! Eski kayınvalidesini sildi

Berk Suyabatmaz'la 15 ay evli kaldıktan sonra dostça ayrılan Burcu Esmersoy, eski eşini takip ederken Suyabatmaz'ın annesini sildi.

Burcu Esmersoy'dan şok hamle! Eski kayınvalidesini sildi

Sunucu Burcu Esmersoy, yurt dışında nikah masasına oturduğu iş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 ay evli kaldıktan sonra Eylül ayında tek celsede boşandı. İş insanı kısa bir süre sonra Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlarken, eski eşiyle de dost kaldı.  Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından Suyabatmaz'ı takip ederken, eski kayınvalidesini takipten çıkardı.

ESKİ KAYINVALİDESİNİ SİLDİ

Subayatmaz'la eylül ayında boşanan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında eleme yaptı. Esmersoy, nedeni bilinmeyen bir şekilde eski kayınvalidesi Nuray Suyabatmaz'ı takipten çıkardı. Güzel sunucunun eski eşini takip ederken Nuray Suyabatmaz'ı takipten çıkarması akıllara "Evlilik kayınvalide yüzünden mi bitti?" sorusunu akıllara getirdi.

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