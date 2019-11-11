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11.11.2019 - 07:50 |

Büyük destek

Rıhtım Karaköy Lions Kulübü Derneği, Mehmetçik Vakfı yararına, Büyük Kulüp’te bir araya geldi.

Büyük destek

Rıhtım Karaköy Lions Kulübü Derneği, Mehmetçik Vakfı yararına, Büyük Kulüp’te bir araya geldi. Dernek başkanı Şengül Akhan, bu yıl yapacakları bütün projelerin, vakıf yararına olacağını söyleyerek, günümüzde yaşanan olağanüstü olaylardan dernek olarak çok etkilendiklerini ve arkadaşlarıyla
bu kararı aldıklarını dile getirdi.
Kahvaltı organizasyonuna katılan Türkan Sabancı, Semiramis Sekban, Balçiçek İlter, Özlem Cankurtaran, Şah Yaycı, Belgin Aksoy ve Ergin Yıldırımakın’a, Akhan tarafından plaket takdim edildi.

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