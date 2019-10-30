30.10.2019 - 07:50 |
Cadılar Bayramı için özel parti
Nişantaşı’nda yer alan Must, yarın gerçekleşecek Cadılar Bayramı için özel etkinlik düzenleyecek.
Nişantaşı’nda yer alan Must, yarın gerçekleşecek Cadılar Bayramı için özel etkinlik düzenleyecek. Partide bal- kabaklarıyla zenginleştirilmiş menü ve gece için hazırlanan kokteyller, misafirlerin beğenisine sunulacak.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.