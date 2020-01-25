25.01.2020 - 13:19 |
Çağla Şıkel: Acelem var, duramayacağım
Manken Çağla Şıkel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir randevusuna yetiştiğini söyleyen Çağla Şıkel, sorulara yanıt vermedi. Ünlü manken, "Acelem var, duramayacağım" diyerek hızlıca bir güzellik merkezine girdi.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.