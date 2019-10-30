Cansu Tosun Roma’da

Cansu Tosun, rol aldığı ‘I Am You’nun Avrupa Prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Film için kısa sürede Darice öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Umarım bu proje, insanların mültecilere bakış açısını, yaklaşımını ve farkındalığını biraz da olsa dönüştürüp değiştirir” şeklinde konuştu.