30.10.2019 - 07:50 |
Cansu Tosun Roma’da
Cansu Tosun, rol aldığı ‘I Am You’nun Avrupa Prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı.
Cansu Tosun, rol aldığı ‘I Am You’nun Avrupa Prömiyeri için Roma Film Festivali’ne katıldı. Film için kısa sürede Darice öğrendiğini söyleyen oyuncu, “Umarım bu proje, insanların mültecilere bakış açısını, yaklaşımını ve farkındalığını biraz da olsa dönüştürüp değiştirir” şeklinde konuştu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.