02.10.2019 - 07:50 |
Cara taktı takıştırdı
Son dönemin öne çıkan modellerinden Cara Delevingne, yüzü olduğu Dior markasının mücevherleri Dior Joaillerie için kamera karşısına geçti.
Son dönemin öne çıkan modellerinden Cara Delevingne, yüzü olduğu Dior markasının mücevherleri Dior Joaillerie için kamera karşısına geçti. 27 yaşındaki ABD’li güzel, Rose des Vents adı verilen koleksiyonu tanıttı. 1 Kasım’da dünya çapında lansmanı yapılacak ürünler, Victoire de Castellane tarafından tasarlandı.
Her tarza hitap eden takılardaki güneş sembolleri, dikkat çekti.