Çekişmeli turnuva sona erdi

Türk yatçılığının öncü markalarından Marinbase Exclusive Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan ‘Marinbase Yachting Golf Cup 2019’, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahasına sahip ve İstanbul’da golfün akla gelen ilk adresi Kemer Country Golf Kulübü’nde yapılan organizasyona; Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Korhan Kurtoğlu, Hakan Çarmıklı, Ali Nuri Türker,

Mustafa Sarıoğlu, Hasan Akçakayalıoğlu, Serra Tokar ve Erhan Kamışlı’nın da aralarında olduğu, 238 sporcu katıldı.

Dünyada uzun zamandır bir arada anılan ve iç içe geçmeye başlayan golf ile yat sahipliğinin ülkemizde de yeni yeni buluşmaya başlaması üzerine düzenlenen turnuvada, ilk defa verilen ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödülü, büyük ilgi gördü. Bu ödülde, Yacht Owners Cat A kategorisi kazananı Nihat Özdemir, Yacht Owners Cat B kategorisinin birincisi ise Hasan Akçakayalıoğlu oldu.

Üç gün süren ve kıyasıya mücadeleye sahne olan turnuva, önceki gün düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Ayrıca gecede, dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi. Tören sonrasında Ogün Sanlısoy, akustik şarkılarıyla, misafirlere keyifli anlar yaşattı.