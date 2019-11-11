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11.11.2019 - 07:50 |

Çikolatanın ustaları

Nestlé Professional, 1927 yılında Feriköy’de kapılarını açan fabrikanın anısına yaratılan Nestlé 1927 Kuvertür serisini, lezzet ustalarıyla buluşturdu.

Çikolatanın ustaları

Nestlé Professional, 1927 yılında Feriköy’de kapılarını açan fabrikanın anısına yaratılan Nestlé 1927 Kuvertür serisini, lezzet ustalarıyla buluşturdu. Tüketicilerin tatlı üzerinde bildikleri ve sevdikleri markaları gördüklerinde, tercih etmeye daha meyilli olduğu günümüzde, yüzde 90 marka bilinirliğiyle güçlü ve ikonik olan Nestle, usta işi reçetesiyle çikolata ustalarının beğenisini topladı.

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