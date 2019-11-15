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15.11.2019 - 07:50 |

Country müziğin en iyileri

Amerikan country müziğin en iyileri, ödüllendirildi. Eğlenceli geçen geceden renkli anlar, objektiflere takıldı...

Country müziğin en iyileri

2019 Country Müzik Ödülleri, önceki akşam ABD’nin Nashville şehrindeki Bridgestone Arena’daki törenle sahiplerini buldu.
Bu yıl 53’üncüsü gerçekleştirilen gecede ilk kez kadınlar, ‘Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı’ kategorisi hariç, tüm dallarda adaylık gösterdi. ‘Yılın Şarkıcısı’nın Ashley McBryde seçildiği organizasyonda, ‘Yılın Müzisyeni’ Jenee Fleenor, ‘Yılın Grubu’ da Old Dominion oldu. Sunuculuğunu Carrie Underwood’un üstlendiği etkinliğe, yıldız isimler katıldı. Kırmızı halıdaysa, şıklık yarışı vardı.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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