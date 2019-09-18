Davut GÃ¼loÄŸlu,Â 2009 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda, ÅŸarkÄ±cÄ± Hayko Cepkin iÃ§in hakaret iÃ§erenÂ aÃ§Ä±klamalarda Cepkin'in ÅŸikayeti Ã¼zerine GÃ¼loÄŸlu, hakkÄ±nda hakaret suÃ§undan dava aÃ§Ä±ldÄ±. Mahkeme GÃ¼loÄŸlu'nu suÃ§lu buldu ancak cezasÄ±nÄ± 3 yÄ±l erteledi.Â

15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan YenikapÄ±'da dÃ¼zenlenen Demokrasi ve Åžehitler Mitingi'ne ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la katÄ±lmamÄ±ÅŸ ve "Darbeye karÅŸÄ±yÄ±m ama YenikapÄ±'daki ÅŸova katÄ±lmayacaÄŸÄ±m" demiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Davut GÃ¼loÄŸlu katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda, "S olsun gitsin" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â SÄ±la'nÄ±n ÅŸikayeti Ã¼zerine Davut GÃ¼loÄŸlu, 'alenen hakaret' suÃ§undan 8 bin 500 TL adli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±. Mahkeme, GÃ¼loÄŸlu'nun Hayko Cepkin'e hakaret suÃ§undan ertelenen cezasÄ±nÄ±n bozulmasÄ± iÃ§in cezayÄ± veren mahkemeye ihbarda bulundu.

Ä°hbar Ã¼zerine, Davut GÃ¼loÄŸlu ve Hayko Cepkin arasÄ±ndaki hakaret dava dosyasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.Â Ä°stanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya Davut GÃ¼loÄŸlu'nun avukatÄ± katÄ±ldÄ±. AvukatÄ±, GÃ¼loÄŸlu'nun ertelenen 3 yÄ±l iÃ§inde yeni bir suÃ§ iÅŸlemediÄŸini, SÄ±la iÃ§in verilen cezanÄ±n bu sÃ¼reyi doldurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek davanÄ±n dÃ¼ÅŸmesi kararÄ± verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Davut GÃ¼loÄŸlu'nun ertelenen ceza sÃ¼resinde suÃ§ iÅŸlemediÄŸini tespit ederek basÄ±n yoluyla hakaret suÃ§u ile ilgili davanÄ±n dÃ¼ÅŸmesine karar verdi.