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28.11.2019 - 17:11 |

Demet Akalın'ın alışveriş stili

Son olarak çıkardığı 'Yekten' şarkısı ile adından söz ettiren popçu Demet Akalın, önceki gün kardeşi Emir Çağ Adanur ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Demet Akalın'ın alışveriş stili

Günün erken saatlerinde alışverişe gelen Demet Akalın ile kardeşi, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı.

Gazetecileri selamlayan ve "Kolay gelsin" dileyen Akalın'ın, Nicki Minaj özel eşofmanları gözlerden kaçmadı. Giyimi ile her zaman gündem olan şarkıcı, pembe spor giyimi ile dikkatleri üzerine çekti.

Demet Akalının alışveriş stili

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Cadde Yazarları

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