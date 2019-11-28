Demet Akalın'ın alışveriş stili

Günün erken saatlerinde alışverişe gelen Demet Akalın ile kardeşi, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazalardan alışveriş yaptı.

Gazetecileri selamlayan ve "Kolay gelsin" dileyen Akalın'ın, Nicki Minaj özel eşofmanları gözlerden kaçmadı. Giyimi ile her zaman gündem olan şarkıcı, pembe spor giyimi ile dikkatleri üzerine çekti.