Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız yorumu şaşırttı

Gerek yaptıkları gerek söyledikleriyle her daim gündemde kalmayı başaran Demet Akalın, sosyal medya hesabından Esra Balamir'in doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcının bu paylaşımına ilginç bir yorum geldi. Akalın'a arkadaşları Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız’ı hatırlatan takipçisi, “Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız'dan da hiç ayrılmıyordunuz. Bunlara ne oldu?” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, bu soruya “Arkadaş olmak istemediğimden, düşman belliyorsa kendini” karşılığını verdi.