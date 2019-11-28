28.11.2019 - 13:04 |
Demet Akalın'ın Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız yorumu şaşırttı
Demet Akalın, Instagram'dan yakın arkadaşı Esra Balamir'in doğum gününü kutladı. Balamir'le çektiği eğlenceli videoları paylaşan ünlü şarkıcıya, bir takipçisi, bu aralar görüşmediği arkadaşları Özlem Yıldız ve Selin Ciğerci'yi sordu. Sözünü kimseden esirgemeyen popçudan ilginç bir yanıt geldi.
Gerek yaptıkları gerek söyledikleriyle her daim gündemde kalmayı başaran Demet Akalın, sosyal medya hesabından Esra Balamir'in doğum gününü kutladı.
Ünlü şarkıcının bu paylaşımına ilginç bir yorum geldi. Akalın'a arkadaşları Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız’ı hatırlatan takipçisi, “Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız'dan da hiç ayrılmıyordunuz. Bunlara ne oldu?” ifadelerini kullandı.
Demet Akalın, bu soruya “Arkadaş olmak istemediğimden, düşman belliyorsa kendini” karşılığını verdi.