16.08.2019 - 13:20
Demet Şener-Cenk Küpeli alışveriş turunda
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Cup Of Joy’da kahve içip koyu bir sohbete oturan Cenk küpeli-Demet Şener çifti, daha sonra el ele reyonlardaki ürünleri inceleyip alışveriş turuna çıktı.
İkili, alışverişlerini noktaladıktan sonra vale noktasından araçlarını teslim alıp AVM’den ayrıldı.