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16.08.2019 - 13:20

Demet Şener-Cenk Küpeli alışveriş turunda

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren eski manken Demet Şener, önceki gün eşiyle birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Demet Şener-Cenk Küpeli alışveriş turunda

Öğlen saatlerinde geldikleri AVM’de Cup Of Joy’da kahve içip koyu bir sohbete oturan Cenk küpeli-Demet Şener çifti, daha sonra el ele reyonlardaki ürünleri inceleyip alışveriş turuna çıktı.

İkili, alışverişlerini noktaladıktan sonra vale noktasından araçlarını teslim alıp AVM’den ayrıldı.

16 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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