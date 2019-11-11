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11.11.2019 - 10:10 |

Deren Talu kapıya takıldı!

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu (23), önceki gece sevgilisiyle Klein isimli mekana gitti. Mekanın girişinde uzun kuyruk olmasına rağmen Talu ve erkek arkadaşı, direkt geçmek istedi. Güzel modeli tanıyamayan güvenlik görevlileri, Talu'ya sıraya girmesini söyledi.

Deren Talu kapıya takıldı!

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; flaşların patlamasıyla panik olan Deren Talu, hızlı adımlarla mekana kaçtı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen sevgililer, çıkışta ise mekanı arka kapıdan terk etti.

11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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