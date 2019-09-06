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06.09.2019 - 17:35

Derya Çavuşoğlu: Psikolojim iyidir

Oyuncu Bekir Aksoy’la evlendiği dönemde İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan, oğlu Emir Berk’i doğurduktan sonra okulunu donduran Derya Çavuşoğlu, bu sene sonunda diplomalı psikolog olacağını söyledi.

Derya Çavuşoğlu: Psikolojim iyidir

Bekir Aksoy’dan boşandıktan sonra dondurduğu üniversiteye geri dönen Derya Çavuşoğlu, "Kısmetse bu yıl psikoloji bölümünü bitiriyorum. Evlilik nedeniyle ara vermiştim. Asla pişman değilim. Evlilikten güzel evladım Emir Berk var. Bu yıl anaokuluna başlıyor ve ben onun yanında olmak istiyorum. Psikolojiyi seviyorum ve bu branşta hayatıma yön vereceğim. Psikolojim iyidir" dedi.

    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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