Derya Çavuşoğlu: Psikolojim iyidir

Bekir Aksoy’dan boşandıktan sonra dondurduğu üniversiteye geri dönen Derya Çavuşoğlu, "Kısmetse bu yıl psikoloji bölümünü bitiriyorum. Evlilik nedeniyle ara vermiştim. Asla pişman değilim. Evlilikten güzel evladım Emir Berk var. Bu yıl anaokuluna başlıyor ve ben onun yanında olmak istiyorum. Psikolojiyi seviyorum ve bu branşta hayatıma yön vereceğim. Psikolojim iyidir" dedi.