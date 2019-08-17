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HaberlerCaddeDilan Çiçek Deniz tartışmaya son verdi
17.08.2019 - 10:12

Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son verdi

Dilan Çiçek Deniz, iki ay önce Instagram’da bir fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçileri “Aşırı zayıfladın, yoksa blumia mı oldun?” diye sormaya başlamıştı. Güzel oyuncu, “Bir rahatsızlığım yok. Bazı besinlere alerjim var” dese de söylentiden kurtulamadı.

Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son verdi

Özel diyetle kilo almayı başaran Dilan Çiçek Deniz, tartışmalara nokta koymak için Instagram’da yeni fotoğraf paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz, bir ayda 3.5 kilo alıp 55’e çıktığını söyledi. (Posta)

Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son verdi

Norveç Prensesi Bodrum’daNorveç Kralı Harald ile Kraliçe Sonya'nın kızı Prenses Maertha Louise, nişanlısı Shaman Durek ile Bodrum'a geldi.
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