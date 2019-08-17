17.08.2019 - 10:12
Dilan Çiçek Deniz tartışmaya son verdi
Dilan Çiçek Deniz, iki ay önce Instagram’da bir fotoğrafını paylaşmıştı. Takipçileri “Aşırı zayıfladın, yoksa blumia mı oldun?” diye sormaya başlamıştı. Güzel oyuncu, “Bir rahatsızlığım yok. Bazı besinlere alerjim var” dese de söylentiden kurtulamadı.
Özel diyetle kilo almayı başaran Dilan Çiçek Deniz, tartışmalara nokta koymak için Instagram’da yeni fotoğraf paylaştı.
Dilan Çiçek Deniz, bir ayda 3.5 kilo alıp 55’e çıktığını söyledi. (Posta)