Dizi seyrettiğiniz için kadın döver misiniz?

İşte Özay Şendir'in yazısından o bölüm:

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde televizyon dizilerinin etkisini konuşuyoruz geçtiğimiz haftadan beri.

Televizyon, özellikle de diziler Türkiye’de toplumu etkiler, aksi olsa, ‘Kurtlar Vadisi’ dönemlerinde, ağır abi kılık-kıyafetiyle dolaşan 15 yaşında gençler olmazdı.

Ancak tüm suçu televizyona, özellikle dizilere atmanın da bir anlamı yok. Trafikte çıkan kavgalarda en fazla insanın, pisi pisine öldüğü ülkelerden biriyiz.

Sadece dizilerde değil, modadan tutun da yemek yarışmasına kadar her türlü yapımda kavga var.

Hadi bunların bir kısmı kurmaca diyelim, siyaset tartışılan programlara konuk olarak çağrılanlar en fazla bağıran, en kavgacı tipler değil mi?

Şiddet seven ve hemen her fırsatta başvurulan bir ülkede topu televizyon dizilerine atmak, büyük kolaycılık.

Kadına şiddete karşı en sert yasaları çıkarmış olsak bile Türkiye’nin bu konuda bir kültür problemi var.

Değişim eğitimle başlar ama okullarda kadın-erkek eşitliğine dair tek bir ders okutulmuyor.

Kaldı ki şiddeti sadece dayak ya da öldürmek olarak ele almak bile başlı başına bir hata.

Bir erkekle aynı işi yapıp da terfi alan kadının arkasından, “Patronla flört etti” ve “Mini eteği sayesinde terfi aldı” demek de bir şiddet.

Kadına şiddetle mücadelenin yüzdesi olmaz, şiddete karşıysanız, yüzde 100 karşı olursunuz ya da olmazsınız.

O yüzden kadınlara dair çıkarılmış dedikodulara eşlik etmenin de aslında şiddetin bir parçası olduğunu anlamak ve ona göre konum almak gerekiyor.

Bugün tüm dizilerin senaryosuna el atsanız, her dizide kadınları baş tacı etseniz bile, kültür değişmedikçe kadına şiddet bitmez bu ülkede...