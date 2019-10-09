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09.10.2019 - 07:50 |

Doğru beslenmenin tüyolarını anlattı

Uzman diyetisyen Dilara Koçak, Tepe Nautilus’ta doğal yaşama dair söyleşi gerçekleştirdi.

Doğru beslenmenin tüyolarını anlattı

Uzman diyetisyen Dilara Koçak, Tepe Nautilus’ta doğal yaşama dair söyleşi gerçekleştirdi. Günümüzün değişen beslenme alışkanları, doğru bilinen yanlışlar ve doğru tüketim gibi konulara değinen iyi yaşam uzmanı, “Her gün aynı şeyi yiyemezsiniz. Sağlıklı olan çeşitlilik... 3-5 kilo fazlanız olsun ama iyi beslenin. Fazla yediğinizde kendinizi cezalandırmayın. Hiçbir ürünü hayatınızdan tamamen çıkarmayın” diyerek, merak edilen soruları cevapladı.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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