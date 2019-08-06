Açelya Akkoyun aldığı domatesleri konserve yaptı. Kışın organik sebze tüketmek isteyen Akkoyun, hazırladığı domatesleri poşetleyip buzluğa attı.

Sosyal medyadan takipçilerine bilgi veren güzel oyuncu, paylaşımının altına şunları yazdı:

"Günaydın, domatesler kışa hazır. Küçükken en sevdiğim masaldı, ağustos böceği ile karınca, hayatın dengesi bence biraz çalışacaksın, biraz keyif yapacaksın ve her zaman birbirine hizmet edeceğiz, fayda sağlamak için kalbini, aklını, bedenini, çalıştıracaksın. Sevgiler."

