12.09.2019 - 07:50
Düğün Türkiye’de balayı İtalya’da
Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren’le evlilik hazırlıklarına başladığını söyledi.
İtalya’da düğün yapmaya karar verdiklerini ancak fikirlerini son anda değiştirdiklerini anlatan oyuncu, “29 Eylül’de İstanbul’da evlenip, balayı için İtalya’ya gitmeye karar verdik” şeklinde konuştu.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.