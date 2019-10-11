Ebru Şallı'nın elini bir an olsun bırakmadı

Markalar Sokağı'nda el ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, daha sonra da Masa Restaurant'da baş başa akşam yemeği yedi.

Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin, neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Uğur Akkuş, alışveriş turu boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı.