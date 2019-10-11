11.10.2019 - 12:54 |
Ebru Şallı'nın elini bir an olsun bırakmadı
Geçtiğimiz ay Çırağan Sarayı'nda yapılan sade bir nikah töreni ile dünyaevine giren eski manken Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.
Markalar Sokağı'nda el ele yürüyüş yaparak vitrinleri inceleyen çiçeği burnunda çift Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, daha sonra da Masa Restaurant'da baş başa akşam yemeği yedi.
Alışveriş turu sırasında gazeteciler tarafından görüntülenen çiftin, neşeli halleri gözlerden kaçmadı. Uğur Akkuş, alışveriş turu boyunca eşinin elini bir an olsun bırakmadı.